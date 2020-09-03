По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

Власть
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На официальном сайте Министерства внутренних дел Беларуси в списках разыскиваемых людей, которые пропали без вести числятся президент Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев.

В разделе «Внимание, розыск!» размещена информация о розыске Лукашенко и Караева. Указано, что они оба пропали без вести с 9 августа. Сообщается, что они обвиняются в «военных преступлениях против беларуского народа». На сайте МВД указано, что Лукашенко «узурпировал власть». Отмечается, что он «сильно хромает при ходьбе». Напротив фамилии Караева указано, что что он «вооружен и очень опасен».

В социальных сетях высказывается предположение, что сайт МВД подвергся взлому.

В пресс-службе МВД не комментируют ситуацию.

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