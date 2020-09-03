Дмитрию Кохно дали 10 суток ареста

Суд Первомайского района Минске дал 10 суток административного ареста известному белорусскому ведущему Дмитрию Кохно. Приговор вынес судья Максим Трусевич.



Согласно протоколу, Дмитрий Кохно нарушил порядок проведения шествия по проспекту Победителей 23 августа. Сам подсудимый признался, что действительно находился в указанном месте, выражая свою гражданскую позицию.

Отметим, то, что начале суда Дмитрий попросил о смягчении наказания: дома у него двухлетний сын, жена находится на последнем месяце беременности, нуждается в уходе неходячая 84-летняя бабушка, однако судья остался непреклонен в своем решении и назначил Дмитрию 10 суток административного ареста.



Ранее 10 суток административного ареста получил также шоумен и ведущий Денис Дудинский.

Напомним, шоуменов и ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно задержали 2 сентября в Минске.