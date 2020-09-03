Российскую вакцину от COVID-19 опробуют на Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Коронавирус
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко решил опробовать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом говорили на встрече в Минске Александр Лукашенко и руководитель российского правительства Михаил Мишустин.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Это его решение. И я уверен, что все будет хорошо», — заявил Мишустин.

Ранее Лукашенко говорил, что договорился с россиянами, чтобы Беларусь была первой страной, куда они поставят свою вакцину от коронавируса.

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