Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского блогера Алексея Навального фальсификацией, сообщает Sputnik.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком»,  У России нет таких данных. В МИД РФ добавили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями: у Запада появилась новая фишка, опять «Новичок», опять отравления. Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, до выступления Меркель, она заявила, что ему (Навальному) хотели закрыть рот. Мы перехватили разговор. Мы понимаем, что Варшава разговаривает с Берлином, два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Отчетливо говорит о том, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было», – заявил Лукашенко во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

По его словам, «группа специалистов приготовила для Меркель, для ее администрации факты, а может быть, и заявления, которые она сделала».

«Сделали они это, вот цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я вам процитировал этот разговор», – сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Беларусь направит в ФСБ России эту запись.

«Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди. Поэтому, как понимаю, Бортникову (директор ФСБ) с Нарышкиным (глава СВР) надо будет разобраться в этой ситуации. И голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб, чтобы они разобрались, кому это надо», – подчеркнул глава государства.

«И главное, есть одна цитата: «Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России». Они знают, что в России выборы и надо перед этими выборами подсунуть какую-то пакость. Думаем, что они еще что-то придумают», – отметил Лукашенко.

По его словам, в перехваченном разговоре возникает и тема Беларуси.

«Я вам оставлю этот разговор, вы прочитаете. То есть спокойной жизни они нам не дадут. В этом я убежден, но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость. Не позволим нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут, и не просто ноги, а видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне», – сказал Лукашенко.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

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