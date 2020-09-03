Россия и Беларусь договорились об оплате за энергоносители

Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил премьер-минист России  Михаил Мишустин.

Российский премьер прибыл в Минск в четверг, провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, после чего началась встреча премьеров в расширенном формате.

«Хотел бы, уважаемый Роман Александрович, поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили, и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры», ― заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.

Пора выйти на новый уровень

Мишустин также подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень. По словам премьера, нужно наполнить его новым содержанием, взять лучшие практики в России и Беларуси и реализовать их в отраслевом взаимодействии.

Белорусский премьер-министр Роман Головченко
Фото: sputnik.by

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил более 35,5 миллиарда долларов, однако пандемия внесла свои корректировки во взаимную торговлю. За январь-июнь объем товарооборота снизился на 21% до $12,5 млрд.

«Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году», – приводит слова Мишустина sputnik.by.

Российского премьера в Минск сопровождает внушительная правительственная делегация – в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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