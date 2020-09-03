Лукашенко объявил о перестройке в силовом блоке, поменяв местами «надежных людей»

Фото sb.by
Власть
Опубликовано

Президент сегодня произвел кадровые перестановки в силовом блоке страны. Комментируя назначения он назвал нынешний период «перестроечным».

Новым госсекретарем Совета Безопасности назначен бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик. Он занимал этот пост «без двух месяцев восемь лет», как сообщил он сам.

Его место в Комитете государственной безопасности займет Иван Тертель, только недавно назначенный главой Комитета госконтроля.

Его место в КГК вакантным не осталось, его займет Василий Герасимов, в должности исполняющего обязанности председателя Комитета госконтроля. До этого он занимал должность первого заместителя председателя КГК.

Лукашенко прокомментировал назначения, в частности, Валерия Вакульчика.

«Очень надежный, преданный государству, народу человек. Исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность. Мы все, сидящие здесь, из простых семей. Поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда, от земли», — заявил Лукашенко

По его словам, сегодня, в этот так называемый «перестроечный для госаппарата и силовых структур период» необходимо обеспечить не только преемственность, но и коллективную работу спецслужб:

«Мне кажется, будучи госсекретарем вместе с главой администрации, зная направления этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы, выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами», — добавил Лукашенко.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

«Учителя года» Анну Северинец увольняют из-за стихотворения про Колю

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию
078
Россия и Беларусь договорились об оплате за энергоносители
Российская и белорусская стороны достигли договоренностей
087
Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно уже судят. Дудинскому дали 10 суток
Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно обвинили в участии
094
Забыв про санкции ЕС и танки НАТО, в Витебске премьер Головченко призвал белорусские предприятия работать на Европу
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 1
0212
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)