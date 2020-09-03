Лукашенко объявил о перестройке в силовом блоке, поменяв местами «надежных людей»

Президент сегодня произвел кадровые перестановки в силовом блоке страны. Комментируя назначения он назвал нынешний период «перестроечным».

Новым госсекретарем Совета Безопасности назначен бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик. Он занимал этот пост «без двух месяцев восемь лет», как сообщил он сам.

Его место в Комитете государственной безопасности займет Иван Тертель, только недавно назначенный главой Комитета госконтроля.

Его место в КГК вакантным не осталось, его займет Василий Герасимов, в должности исполняющего обязанности председателя Комитета госконтроля. До этого он занимал должность первого заместителя председателя КГК.

Лукашенко прокомментировал назначения, в частности, Валерия Вакульчика. «Очень надежный, преданный государству, народу человек. Исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность. Мы все, сидящие здесь, из простых семей. Поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда, от земли», — заявил Лукашенко.

По его словам, сегодня, в этот так называемый «перестроечный для госаппарата и силовых структур период» необходимо обеспечить не только преемственность, но и коллективную работу спецслужб: