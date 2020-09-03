Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно уже судят. Дудинскому дали 10 суток

Фото: nn.by
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Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. Денису Дудинскому назначено десять суток административного ареста, сообщили в четверг в Первомайском суде Минска.

«Дело Дудинского рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста», – рассказал представитель суда.

Где он будет отбывать арест, в суде не уточнили.

Напомним, шоуменов и ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно задержали 2 сентября в Минске.

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Тех, кто «не может нормально спать по ночам», шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий пообещал, что лично вступится за каждого из них.

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