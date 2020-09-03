Новое отделение по самбо открылось в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам

Здоровье
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Новое отделение по самбо открылось в этом учебном году в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам. До этого действовало шесть отделений: бокс, дзюдо, греко-римская борьба, таэквондо, вольная борьба, кикбоксинг, пишут vitbichi.by.

ЦОР – эта высшая ступень подготовки спортсменов области, где в основном совершенствуют свое мастерство ребята из спортивных школ региона, училищ олимпийского резерва. Также здесь проходит начальная подготовка малышей.

Именно этому виду борьбы в последнее время уделяется пристальное внимание – его планируют сделать олимпийским видом спорта. Проводить занятия в ЦОРе по единоборствам будет тренер из Ушач Валерия Джураева.

В ЦОРе по единоборствам занятия будут проходить по спортивному направлению. В основном в новом отделении будут заниматься дзюдоисты, которые имеют разряд и по самбо.

В ЦОРе по единоборствам тренируются ребята разного возраста.

Сегодня из 198 воспитанников ЦОРа по единоборствам заслуженных мастеров спорта – 2, мастеров спорта международного класса – 7, мастеров спорта – 33, кандидатов в мастера – 52. 1-й разряд имеют 26 человек, спортсменов юношеских разрядов – 24.

Учебно-тренировочную работу осуществляют 22 тренера.

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