Площадки безопасности развернулись в Витебском районе

На турбазе «Верасы» Летчанского сельсовета Витебского района развернулась площадка, где основные субъекты профилактики рассказывали о правилах безопасности гостям и посетителям, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Тон празднику безопасности традиционно задали спасатели. Участники мероприятия дружно разгадывали загадки, расшифровывали слова, отвечали на вопросы мини-викторины, отрабатывали вызов спасателей. Нужно отметить, что все участник, как взрослые, так и самые маленькие показали высокий уровень знаний в области безопасности жизнедеятельности. Немало желающих нашлось попробовать себя в роли спасателя, оказавшись в кабине пожарной машины и примерив боевую одежду спасателя. Немало эмоций вызвали и показательные выступления сотрудников МЧС, во время которых демонстрировали возможности при тушении пожаров.

Почувствовать себя в роли милиционера давали возможность правоохранители, которые параллельно также напоминали важные правила.

О безопасности пользования газом в быту, датчиках природного и угарного газа и возможности своего оборудования демонстрировали работники газоснабжения.

Также гостей мероприятия ждал праздничный концерт, развлекательные конкурсы и игры со сказочными героями мультфильмов.