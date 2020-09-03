Витебск готовится принять областные «Дажынкі»

Решением основных сельскохозяйственных работ, то будем планировать на эту дату. Если нет, то чуть позже», — сказал Борис Ефремов.

Областной праздник тружеников села «Дажынкі» в Витебске планируется в конце сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов , передает БелТА.

Он отметил, что в этом году жатва в области началась позже прошлогоднего, ее ход существенно замедлили дожди. Что касается лидеров уборочной кампании, то во многих категориях наблюдается серьезная конкуренция, поэтому с победителями пока не определились. Подвести итоги планируется во второй декаде сентября.

По данным на утро 3 сентября, в Витебской области убрано 320,3 тыс. га, или 91% к плану. Намолочено более 1 млн т зерна при средней урожайности 31,3 ц/га.

На завершение уборочной региону нужно 4-5 погожих дней.