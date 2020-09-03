Витебск готовится принять областные «Дажынкі»

Витебск
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Областной праздник тружеников села «Дажынкі» в Витебске планируется в конце сентября. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, передает БелТА.

Решением основных сельскохозяйственных работ, то будем планировать на эту дату. Если нет, то чуть позже», — сказал Борис Ефремов.

Он отметил, что в этом году жатва в области началась позже прошлогоднего, ее ход существенно замедлили дожди. Что касается лидеров уборочной кампании, то во многих категориях наблюдается серьезная конкуренция, поэтому с победителями пока не определились. Подвести итоги планируется во второй декаде сентября.

По данным на утро 3 сентября, в Витебской области убрано 320,3 тыс. га, или 91% к плану. Намолочено более 1 млн т зерна при средней урожайности 31,3 ц/га.

На завершение уборочной региону нужно 4-5 погожих дней.

«Это обусловлено спецификой осенних работ. Если весной, условно говоря, пройдет дождь, то хватает несколько часов для захода в поле. Осенью двухчасовой дождь может приостановить работы на пару дней. К тому же у нас остались к уборке тяжелые участки: поросшие сорняками, низины», — добавил Борис

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Борис Ефремов Витебск областные "Дажынкі"
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