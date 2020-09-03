Забыв про санкции ЕС и танки НАТО, в Витебске премьер Головченко призвал белорусские предприятия работать на Европу

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 1 сентября ООО «ПО «Энергокомплект» и ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» в Витебске, где заявил, что белорусская продукция должна активно продаваться в Европе.

«Для нас это очень серьезная задача, хотя пока не удается решить ее так быстро, как хотелось бы. Чтобы продукция предприятий была соответствующего качества, необходимо инвестировать в оборудование и технологии, проходить сертификацию. Мы целенаправленно движемся в данном направлении, это наша целевая установка, а не диверсификация ради диверсификации. Ведь выход на рынок стран Евросоюза означает, что это продукция высокотехнологична и конкурентоспособна. Если она продается там, она будет продаваться везде», — выказал уверенность Головченко.

По словам премьера, сейчас на заводах «кто хочет работать, тот работает».

«Где люди заняты делом, времени на другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли. Она вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное», — уверен председатель Совмина.

Ранее «Витебский Курьер» сообщал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что примут «адекватные меры» в ответ на санкции стран Балтии, а в Генштабе ВС Беларуси порекомендовали «не шутить» с армией страны. Уже подготовлено предложение о введении Беларусью асимметричных санкций в отношении персоналий из стран Балтии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сообщалось, что Алксандр Лукашенко заявил 1 сентября, что может дать приказ закрыть границы с Европой. По словам Лукашенко, более матерые страны понимают, что с Беларусью «не стоит задираться», поскольку страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и тогда немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал про страны ЕС Александр Лукашенко.

В ЕС считают, что закрытие границы нанесет серьезный урон именно белорусской экономике, рынки сбыта которой сужаются. Если исключить из бюджета доходы от транзита через белорусскую территорию, то страна станет изгоем и окажется в полной изоляции.

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