Католические епископы Беларуси высказались о запрете въезда в страну для архиепископа Тадеуша Кондрусевича

Главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не пустили в страну. Белорусские пограничники запретили ему въезд без объяснения причин. Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси. Сегодня с заявлением выступила Конференция католических епископов в Беларуси, оно опубликовано на сайте Catholic.by.



Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь 31 августа, после нескольких часов ожидания на границе ему пришлось вернуться в Польшу.

Позже Александр Лукашенко объяснил почему главу Католической церкви Беларуси не пускают в страну. По словам Лукашенко, митрополит попал в общий для России и Беларуси список невъездных. Госпогранкомитет эту ситуацию не комментирует.



Тадеуш Кондрусевич является председателем Конференции католических епископов в Беларуси. Это сообщество выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что митрополита не пустили в страну.

«Недопустимо, что епископ Католической церкви, являющийся пастырем порученных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему святейшим отцом Франциском», — пишут епископы.

Конференция считает запрет на въезд в страну для гражданина Республики Беларусь противоречащим действующему законодательству.

«Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе», — говорится в сообщении.

Конференция католических епископов в Беларуси выражает надежду, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в страну — «лишь досадное недоразумение, которое в самом скором времени будет разрешено, а подобные инциденты не будут иметь места в будущем».

Представители католической церкви просят у верующих усердно молиться о скорейшем возвращении Тадеуша Кондрусевича на родину.



Заявление написано от имени католических епископов Беларуси Александра Кашкевича и Иосифа Станевского.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».

Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

О том, что гражданину Беларуси не могут отказать во въезде в страну, заявляют и адвокаты.

Глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не раз осуждал насилие после выборов 9 августа. Он призывал власти к диалогу с обществом, встречался с министром МВД Юрием Караевым, ответственным за насилие над участниками мирных манифестаций.

