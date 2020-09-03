Более 850 детей отдохнуло в оздоровительном лагере «Магистраль» под Витебском

Фото: «Витебские вести»
Туризм
Опубликовано

Более 850 детей отдохнуло в детском оздоровительном лагере «Магистраль» Витебского отделения Белорусской железной дороги. Из них 548 ребенка работников железной дороги.

«Магистраль» является структурным подразделением филиала «Санаторий «Железнодорожник» Витебского отделения ЖД. Оздоровление проходило в 3 смены, в каждой из которых отдыхало около трехсот детей.

По словам начальника лагеря Алексея Кравченко, во всех сменах были созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления. Были приняты все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19 в соответствии с методическими рекомендациями Министерств здравоохранения и образования Беларуси и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Смены были закрыты от внешних контактов.

А вот на свежем воздухе никаких ограничений: и футбол, и дискотека, и эстафеты, и песни под гитару. Были организованы спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Одними из самых запоминающихся для детей стали шоу мыльных пузырей и соревнование по лазертагу. Показательное выступление подготовили сотрудники МЧС, профилактические беседы провели работники энергонадзора, пишут «Витебские вести».

Всего в Беларуси в летний период функционировало 8 детских оздоровительных лагерей БЖД. В них отдохнули 3 803 ребенка, в том числе 2 708 детей работников железной дороги.

Витебские железнодорожники требуют отставки Лукашенко и Ермошиной

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

«Учителя года» Анну Северинец увольняют из-за стихотворения про Колю

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Новополоцке фиксировали повышенное загрязнение воздуха диоксидом серы
Данные о двухкратном превышении по предельно допустимой
0186
Обезжелезивание воды
Станцию обезжелезивания и обновленный памятник открыли в Лепельском районе
В Лепельском районе сегодня торжественно открыли станцию
0443
В четырех коммерческих банках сбои: не работают банкоматы и карточки, проблемы с приложениями
26 июля вначале в работе крупнейшего коммерческого
01k.
Экоуборки в Витебске продолжаются
Экоактивизм: приятное и полезное Можно испугаться слова
0721
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)