Более 850 детей отдохнуло в оздоровительном лагере «Магистраль» под Витебском

Более 850 детей отдохнуло в детском оздоровительном лагере «Магистраль» Витебского отделения Белорусской железной дороги. Из них 548 ребенка работников железной дороги.

«Магистраль» является структурным подразделением филиала «Санаторий «Железнодорожник» Витебского отделения ЖД. Оздоровление проходило в 3 смены, в каждой из которых отдыхало около трехсот детей.

По словам начальника лагеря Алексея Кравченко, во всех сменах были созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления. Были приняты все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19 в соответствии с методическими рекомендациями Министерств здравоохранения и образования Беларуси и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Смены были закрыты от внешних контактов.

А вот на свежем воздухе никаких ограничений: и футбол, и дискотека, и эстафеты, и песни под гитару. Были организованы спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Одними из самых запоминающихся для детей стали шоу мыльных пузырей и соревнование по лазертагу. Показательное выступление подготовили сотрудники МЧС, профилактические беседы провели работники энергонадзора, пишут «Витебские вести».

Всего в Беларуси в летний период функционировало 8 детских оздоровительных лагерей БЖД. В них отдохнули 3 803 ребенка, в том числе 2 708 детей работников железной дороги.

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