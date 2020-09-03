Праздник открытия 800 метров проспекта Строителей

2 сентября в Витебске снова было торжество, открывали часть проспекта Строителей.

6 лет позади! На выходе 8 полосная дорога, широкий тротуар и велодорожка длиной в 800 метров.

Просто сдать построенное в эксплуатацию – не наша традиция. У нас обязательно должен быть общий сбор бюджетников, песни, пляски и имитация народного счастья и ликования.

Пока ожидали приезда начальства на вопросы журналистов ответил глава отдела информации Облисполкома.

Он рассказал, что Полоцкий путепровод, кольцевая дорога, ремонт площадей, окраска фасадов домов и даже новая школа построены благодаря запланированному празднику урожая древних славян «Дожинкам». Скоро должны закончить объездную дорогу, 5 отделение онкологической больницы и улицу Гагарина.

Городское начальство прибыло в следующем составе: глава Облисполкома, глава Горисполкома, глава Совета депутатов, представитель президента по Витебской области, заместители начальника УКС, начальник ГАИ города и прочие…

Церемонию открытия традиционно начал председатель Облисполкома Николай Шерстнев.

«Город сегодня получил очень удобную транспортную развязку и переход, который начинали строить 20 лет назад. Этот объект был очень сложным ,но все получилось. И теперь жителям города будет очень удобно жить», — заявил чиновник.

Начальник ГАИ рассказал о «колоссальной работе», о том, что новая дорога разгружает Московский проспект, особенно в час пик, делая движение более безопасным. Он выразил благодарность органам местной власти и строителям.

Остальные речи были примерно такими же.

Очень понравилось про Шуфутинского и календарь, который сегодня перевернули строители и многие другие организации.

Интересно было узнать от комиссара БРСМ о Всебелорусской молодежной стройке БелАЭС.

Пару слов дали сказать человеку который руководил стройкой.

Заместитель генерального директора по строительству КУП «Витебскоблсельстрой» Андрей Шмавгонец говорил кратко и по делу. Поздравил всех присутствующих.

К большой радости присутствующих красная ленточка, наконец-то была перерезана.

Первыми по новой дороге проехала колонная автомобилей с красно-зеленой символикой.

За ними подали два автобуса для желающих бесплатно проехать в Билево.

Праздник удался. Все было ярко и красиво: с флагами, шариками и другими официальными атрибутами. Зрители приходили и держались группами. Большинство — бюджетники пришедшие по распоряжению начальства. Им выдали красно-зеленую атрибутику.

Удалось найти одного пенсионера, живущего в 24 доме на проспекте Строителей. Михаил Николаевич, рассказал, что этот участок дороги ему очень нужен. Теперь его дочери из Билево не придется делать круг по Московскому проспекту, чтобы навестить отца. Рассказал он и о подземном переходе, где квакали лягушки и ловились караси. Этот переход строили для работников телезавода «Витязь». Тогда их было несколько тысяч.

Без нескольких ложек дегтя не обошлось

Прекрасная велодорожка шириной 3,5 длиной 800 метров внезапно заканчивается высоким бордюром и узким тротуаром.

Не понятно зачем нужен пешеходный переход со светофором в центре проезда. Там пешеходам просто некуда ходить.

Подземный переход Бровки – Строителей не имеет выхода на четную сторону улицы Строителей.

Жителей домов 22-24 по проспекту Строителей беспокоит перенос остановки из удобного для них места, которое находится ближе к улице Бровки, где нет жилых домов.

Новые маршруты общественного транспорта

Троллейбус № 15

Маршрут движения: ул.33-ей Армии – ул. Генерала Ивановского — пр-т Строителей – пр-т Черняховского – ул. Ленина – ул. Гагарина – Журжево);

Автобус № 23А

Маршрут движения: Тулово – ул. Янопольская – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – пр-т Строителей – ул. Чкалова – микрорайон «Медцентр».

С 3 сентября изменятся схемы движения городских автобусных маршрутов:

— № 33 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Актеров Еременко – ул. Генерала Ивановского – ул. Баграмяна – просп. Московский – ул. Терешковой — ул. Правды – ул. Кирова – рынок Полоцкий – ул. К.Маркса – площ. Пролетарская – ул. М.Горького – ул. Зеленогурская – просп. Черняховского – просп. Строителей – ул. Генерала Ивановского – ул. Короткевича – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии).

— №38 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – ул. М.Горького – площ. Пролетарская – ул. К.Маркса – рынок Полоцкий – ул. Кирова – ул. Правды – ул. Терешковой – просп. Московский – ул. Баграмяна – ул. Генерала Ивановского – ул. Актеров Еременко – ул. Богатырева – ул. 33-ей Армии).

— № 49 (ул. 33-ей Армии – ул. Богатырева – ул. Короткевича – ул. Генерала Ивановского – просп. Строителей – просп. Черняховского – ул. Зеленогурская – Мясокомбинат).