Витебскими правоохранителями задержана преступная группа мошенников

Более 30 уголовных дел возбуждено в отношении членов мошеннической группы в Витебске. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

В состав организованной группы, которую разоблачили оперативники 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД Республики Беларусь, было вовлечено 15 человек, а сумма ущерба от их деятельности составила почти 400 тысяч рублей.

Такой размах получило криминальное сообщество, идейными вдохновителями которого выступили два жителя областного центра. Мужчины 1981 и 1987 года рождения еще в апреле 2019-го стали заниматься махинациями с оформлением в кредит дорогостоящей бытовой техники и мобильных телефонов.

Через своих знакомых они находили людей, которые, как правило, вели асоциальный образ жизни. За небольшое вознаграждение на их паспорт оформлялся кредит или рассрочка. При этом мошенники обещали платить по долгам сами. Завладев же чужим имуществом, преступники сбывали его организаторам схемы по заниженной цене, а возвращать занятое у банка никто не собирался.

Для более эффективной работы злоумышленники вовлекли в свою группу и работника крупного магазина техники. За определенную сумму он предоставлял информацию о том, какие модели телевизоров и телефонов необходимо покупать для более выгодной и быстрой реализации. Также мужчина совместно со своей сожительницей, которая работала в банке, помогал оформлять все необходимые документы. После этого подозреваемые получали во владение телевизоры или гаджеты, которые впоследствии продавались через свои каналы.

Постепенно количество участников преступного сообщества росло. На момент задержания на счету группы насчитывалось более 180 криминальных эпизодов. Часть полученной от «бизнеса» выручки организаторы потратили на приобретение иномарок. В отношении подозреваемых были возбужденны более 30 уголовных дел. Точку в этой истории поставит суд.