Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: forbes.ru
Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем, пишет interfax.ru.

Он отметил, что в ближайшее время состоится и визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву. Позднее Минобороны Беларуси сообщило о грядущем визите министра Виктора Хренина в Россию: поездка запланирована на пятницу.

В минувшую субботу президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу с огромным отрывом одержал Лукашенко. В конце августа Путин сообщил, что по просьбе президента Беларуси был создан резерв силовиков на тот случай, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

В интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК) Путин заявил, что Россия считает президентские выборы в Беларуси состоявшимися.

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