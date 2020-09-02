В офисе ИТ-компании PandaDoc работают сотрудники ДФР КГК

Фото: dev.by
Происшествия
Опубликовано

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пришли с обыском в PandaDoc, сообщили представители компании.

Работники компании сообщают, что в их офисе сейчас находятся сотрудники ДФР КГК. Около 20 сотрудников фирмы остаются в офисе и не могут выйти. У некоторых из них обыски проходят дома. Представители руководства Виктор Кувшинов и Дмитрийий Рабцевич не отвечают на телефонные звонки. Последнего увели прямо из офиса.

Данную информацию в Комитете государственного контроля Беларуси не комментируют.

Одним из основателей компании PandaDoc является Микита Микадо. Ранее он предлагал белорусским силовикам финансовую помощь, если они «перейдут на сторону добра». Сам Микита сейчас работает в США.

Напомним, что ранее ДФР также проводил обыск на работе и дома у основателя рекламного агентстве Vondel/Hepta, и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича. Его уже задерживали в конце июля, когда он пришел к зданию КГБ, чтобы подать поручительство за находящегося в СИЗО Виктора Бабарико. В отношении Василевича  возбудили уголовное дело, но официально обвинение не предъявили. Сейчас бизнесмен находится в следственном изоляторе на Володарского.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала к единству и выступила против плана Колесниковой-Бабарико

Лукашенко: «Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками»

«Учителя года» Анну Северинец увольняют из-за стихотворения про Колю

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Минск обыск офис PandaDoc
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Витебскими правоохранителями задержана преступная группа мошенников
Более 30 уголовных дел возбуждено в отношении членов
0112
В Орше работники МЧС спасли пенсионера
Вечером 29 августа на улице Текстильщиков в Орше произошел
0164
Новополочанку будут судить за рисунок БЧБ-флага на асфальте
Вечером в пятницу, 28 августа, возле завода «Измеритель»
0200
Пожар в многоэтажном доме в Орше: спасен пенсионер
Сотрудники МЧС спасли пенсионера на пожаре в Орше
0218
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)