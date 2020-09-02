В офисе ИТ-компании PandaDoc работают сотрудники ДФР КГК

Работники компании сообщают, что в их офисе сейчас находятся сотрудники ДФР КГК. Около 20 сотрудников фирмы остаются в офисе и не могут выйти. У некоторых из них обыски проходят дома. Представители руководства Виктор Кувшинов и Дмитрийий Рабцевич не отвечают на телефонные звонки. Последнего увели прямо из офиса.

Данную информацию в Комитете государственного контроля Беларуси не комментируют.

Одним из основателей компании PandaDoc является Микита Микадо. Ранее он предлагал белорусским силовикам финансовую помощь, если они «перейдут на сторону добра». Сам Микита сейчас работает в США.

Напомним, что ранее ДФР также проводил обыск на работе и дома у основателя рекламного агентстве Vondel/Hepta, и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича. Его уже задерживали в конце июля, когда он пришел к зданию КГБ, чтобы подать поручительство за находящегося в СИЗО Виктора Бабарико. В отношении Василевича возбудили уголовное дело, но официально обвинение не предъявили. Сейчас бизнесмен находится в следственном изоляторе на Володарского.