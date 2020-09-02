Макей: Любые демонстрации отбросят наши страны, Беларусь и страны Запада, назад

Любые демонстрации отбросят наши страны, Беларусь и страны Запада, назад, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве, стрим которой транслировал аккаунт МИД в Facebook, пишет TUT.by.

— Есть метаморфозы, которые происходят с некоторыми нашими европейскими партнерами. До выборов, когда мы обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы были едины во мнении, что любая улица, любые насильственные демонстрации, отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло, — констатировал Макей.

Он напомнил, что ранее все сходились во мнении, что этого допустить нельзя.

— Любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению нашей страны вперед, — уверен Макей. — Но произошло то, что произошло. А сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным, тихим революциям. Любая революция приводит к тому, что льется кровь. Мы против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов.

Макей также прокомментировал задержания в Минске российских журналистов.

— Мы категорически против того, чтобы журналисты вовлекали себя в противозаконные действия. Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело — стрим, где демонстранты призываются к совершению противоправных действий.

Глава МИД также ответил на вопрос о модальности обещанной конституционной реформы в Беларуси. Он отметил, что сроки конституционной реформы не обозначены — год-два-полтора, точнее министр не сказал, отметив лишь, что создана рабочая группа, которая готовит поправки в Конституцию. Макей обещал обсуждение поправок «со всеми категориями населения».

— Это оптимальный вариант, как не нарушая законов организовать диалог, деэскалацию ситуации, — считает он.

