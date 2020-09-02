Песков заявил, что Россия может поделиться с Беларусью своим свежим богатым опытом по обновлению Конституции

Москва готова помочь белорусским властям с обновлением Конституции страны и поделиться своим «свежим» опытом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, что в России Конституция была исправлена после онланй-голосования, которое проходило 25 июня по 1 июля 2020 года. В результате были приняты поправки в Конституцию, согласно которым было «обнулено» число уже проведённых Владимиром Путиным на посту президента сроков. Путин теперь может законно занимать Кремль до 2036.

На вопрос журналистов о том, предоставит Москва помощь Минске в обновлении основного закона республики Беларусь, если просьба о помощи поступит, Песков ответил, что в Кремле готовы делиться свежим опытом.

«Этого нельзя исключать, конечно. Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный«, — заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина отметил, что таких обращений от белорусских властей еще не поступало.

«Насколько мне известно, не было никаких обращений белорусской стороны, и Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие бы то ни было услуги без соответствующих обращений белорусских коллег и союзников», — сказал Песков, добавив, что верит в «необходимую компетентность белорусского руководства и белорусских экспертов «.

Напомним, недавно Александр Лукашенко выразил мнение, что стране нужна новая Конституция, и именно из поправок к ней нужно начинать изменения, а не с площади. Предложение Лукашенко о внесении поправок в Конституцию Беларуси поддержали в Кремле. При этом Владимир Путин пригрозил белорусской оппозиции силовым вариантом решения политического кризиса в независимой Беларуси в случае, если демонстранты, которых он назвал «экстремистскими элементами», «не приступят к разбою».