Водителя «жывемабіля» из Витебска лишили прав и дали штраф за аварию с машиной ГАИ

Андрея Кулакова — водителя микроавтобуса Volkswagen Transporter T3 с бело-красно-белой символикой, который жители Витебска назвали «жывемабілем», — на 11 месяцев лишили прав и оштрафовали на 364,5 рубля. Это наказание за ДТП, в которое БЧБ-бусик попал 20 августа: на улице Вострецова он столкнулся со служебной машиной ГАИ. Бусик тогда забрали на стоянку УВД, а владельцу дали кучу протоколов, сообщает TUT.by.



31 августа в областной ГАИ прошла комиссия, на которой рассмотрели административное дело в отношении Андрея Кулакова в связи с аварией 20 августа на улице Вострецова.



Водителя признали виновным по всем трем протоколам: по ч. 10 ст. 18.14 (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения, повлекшие создание аварийной обстановки); ч. 5 ст. 18.22 (Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения); ч. 9 ст 18.12 (Отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении) КоАП.

В сумме Кулакову определили штраф в 13,5 базовой величины (364,5 рубля). Он лишен прав на 11 месяцев.



Андрей Кулаков сообщил, что намерен обжаловать это постановление ГАИ региона. Он считает, что ДТП на улице Вострецова 20 августа «было подставным»:

— Рассмотрение дела было необъективным, а наказание вообще не поддается комментариям. В Госавтоинспекции отказались приобщить к делу видеозаписи со служебных видеорегистраторов, приобщили лишь видео, выложенное на сайте милиции и сделанное с автомобиля ГАИ, с которым и произошло столкновение.



Андрей Кулаков снял свой видеоролик, в котором подробно рассказывает историю «жывемабіля» и собственную версию всех обстоятельств ДТП 20 августа на улице Вострецова, а также причины конфискации автомобиля.

— Сотрудникам ГАИ нужно было убрать мой автомобиль, так как в тот же день, 20 августа, в Витебске был запланирован митинг в поддержку Александра Лукашенко. И мой бус не вписывался бы в эту праздничную атмосферу, — считает водитель БЧБ-бусика.

