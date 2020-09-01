Лукашенко рассказал, почему Кондрусевича не пускают в Беларусь

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну. Он попал в общий для России и Беларуси список невъездных, цитирует Лукашенко его пресс-служба, пишет TUT.by.

Александр Лукашенко сказал, что вопрос по Кондрусевичу сейчас тщательно изучается.

— Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих, — отметил он.

Он рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

— Не только он один, просто он — более известная фигура, — уточнил Александр Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко. — Вы же посмотрите: мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — продолжил он. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали, — продолжил Александр Лукашенко, рассказав со ссылкой на представителей ОМОНа, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме. — Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем, — заверил Александр Лукашенко.

Лукашенко также отметил:

— Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться.

Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой. Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства, рассказывал адвокат Антон Гашинский.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

Ситуация на площади Независимости, о которой говорит Александр Лукашенко, случилась вечером 26 августа. Около 20.30 на площади Независимости появился ОМОН, начался разгон протестующих. Некоторые побежали в Красный костел, после чего силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, и заблокировали двери. На площади в это время были задержания.

Епископ Кособуцкий заявил протест после произошедшего в Красном костеле, был возмущен произошедшим и митрополит Тадеуш Кондрусевич.