Жительницу Витебска оштрафовали почти на тысячу рублей за приветствие демонстрантов с национальным флагом

Витебск
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Витебскую активистку и блогера Елену Янушковскую оштрафовали на 945 рублей за то, что она стояла на балконе с бело-красно-белым флагом и приветствовала им колонну мирных демонстрантов. Об этом сообщила дочь женщины, Юлия Власенко, пишет TUT.by.

По словам Юлии, милиция приехала домой к ее матери 31 августа. Женщину обвинили в несанкционированном пикетировании и предъявили фото, на котором та стоит на балконе с бело-красно-белым флагом. В минувшее воскресенье, 30 августа, Елена Янушковская таким образом приветствовала колонну мирных демонстрантов, которые шли по проспекту.

1 сентября суд оштрафовал Елену на 35 базовых величин (945 рублей) — за участие в несанкционированном пикетировании.

Ночь с 31 августа на 1 сентября Янушковская провела в ИВС. После суда ее снова отвезли в изолятор временного содержания — по какому-то новому делу, его суд рассмотрит 2 сентября. В чем еще ее обвиняют, пока неизвестно.

Елена Янушковская имеет инвалидность 3-й группы.

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