В Витебске на пожаре спасли двух женщин, эвакуировали четырех человек

В Витебске на пожаре сотрудники МЧС спасли двух женщин и эвакуировали четырех человек.

Сообщение о пожаре на улице Гагарина в Витебске поступило спасателям 1 сентября в 12-24. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в окне квартиры на девятом этаже наблюдалось открытое горение, создалось задымление в подъезде.

В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы в комнате и кухне в бессознательном состоянии были обнаружены две женщины – хозяйка квартиры, 1958 года рождения и ее соседка, 1969 года рождения. Работники МЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам. После осмотра с диагнозом «ожоги» женщин доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Кроме этого, из квартир этажом ниже были эвакуированы четыре человека: два взрослых и два ребенка.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается.