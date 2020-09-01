Спрос населения Витебской области на иностранную валюту рекордно вырос

Примерно с конца июля на внутреннем рынке Республики Беларусь наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту.

При этом ключевыми факторами, определяющими динамику курса, являются спрос и предложение иностранной валюты.

Фундаментальных факторов, которые бы обуславливали текущую динамику курса, кроме высокого уровня девальвационных ожиданий, нет. Соответственно, как только ожидания снизятся, курс иностранной валюты должен будет также скорректироваться.

«Национальный банк не ставит перед собой цель удержать курс на определенном уровне и стремится работать в режиме плавающего валютного курса, оставляя за собой право продавать или покупать валюту для того, чтобы сгладить резкие колебания. В настоящее время текущего уровня золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы сгладить и не допустить резкого изменения курса. Пока сложно спрогнозировать, как долго будут сохраняться негативные ожидания у субъектов хозяйствования и у населения», — отмечается в сообщении горисполкома.

На депозитном рынке наблюдается отток вкладов в белорусских рублях. По оценкам Национального банка, глобальных вызовов для валютного рынка данный отток не создает, его масштабы близки к тому, что наблюдалось в марте текущего года. Большее влияние на валютный рынок оказывают текущие доходы населения, которые граждане пытаются конвертировать в иностранную валюту.

Возникшие проблемы с наличной валютой в банках носят технический характер из-за резкого роста спроса на наличную валюту, поскольку купюры нужно заказывать и привозить из-за границы.