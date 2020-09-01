Спрос населения Витебской области на иностранную валюту рекордно вырос

Витебская область
Опубликовано

Примерно с конца июля на внутреннем рынке Республики Беларусь наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту.

При этом ключевыми факторами, определяющими динамику курса, являются спрос и предложение иностранной валюты.

Фундаментальных факторов, которые бы обуславливали текущую динамику курса, кроме высокого уровня девальвационных ожиданий, нет. Соответственно, как только ожидания снизятся, курс иностранной валюты должен будет также скорректироваться.

«Национальный банк не ставит перед собой цель удержать курс на определенном уровне и стремится работать в режиме плавающего валютного курса, оставляя за собой право продавать или покупать валюту для того, чтобы сгладить резкие колебания. В настоящее время текущего уровня золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы сгладить и не допустить резкого изменения курса. Пока сложно спрогнозировать, как долго будут сохраняться негативные ожидания у субъектов хозяйствования и у населения», — отмечается в сообщении горисполкома.

На депозитном рынке наблюдается отток вкладов в белорусских рублях. По оценкам Национального банка, глобальных вызовов для валютного рынка данный отток не создает, его масштабы близки к тому, что наблюдалось в марте текущего года. Большее влияние на валютный рынок оказывают текущие доходы населения, которые граждане пытаются конвертировать в иностранную валюту.

Возникшие проблемы с наличной валютой в банках носят технический характер из-за резкого роста спроса на наличную валюту, поскольку купюры нужно заказывать и привозить из-за границы.

Так, в последние годы население Витебской области являлось чистым продавцом наличной иностранной валюты. В настоящее время ситуация изменилась, спрос граждан на валюту растет.

Если в апреле 2020 года спрос со стороны населения в долларовом эквиваленте составил 22,2 млн.долларов США, в мае — 26,6 млн.долларов США, в июне — 33,5 млн.долларов США, то в июле — 43,7 млн.долларов США, а за 25 дней августа – уже 49,7 млн.долларов США.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку», «Вам надо будет вертеться на всю катушку»

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Витебская область рекордный рост спрос на иностранную валюту
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Деньги в долг ломбард займ Витебск
Беларусбанк ужесточил условия кредитования физических лиц
Отдел коммуникаций «Беларусбанка» сообщил об изменении
099
Население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек, несмотря на лавину мигрантов из Средней Азии
Численность населения России по итогам 2020 года сократится
0119
Банки Беларуси перестали выдавать кредиты на вторичное жилье
Начиная с 27 августа в Беларуси нельзя взять кредит
0295
«На курсе уже потеряла 700 рублей». Владельцы безотзывных депозитов и эксперты о тающих на глазах деньгах
Растущий доллар вот уже который день щекочет нервы
0332
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)