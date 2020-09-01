Водитель, совершивший смертельное ДТП в Оршанском районе, был сильно пьян

Фото: sk.gov.by
ДТП
Опубликовано

Водитель, совершивший ДТП в Оршанском районе, в результате чего погибли два человека, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Против него возбуждено  уголовное дело. Об этом сообщает УСК по Витебской области.

По данным следствия, 27 августа 2020 года 47-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat B3 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Н-3123 «Андреевщина — граница Дубровенского района» по территории Оршанского района. Около 15 часов 30 минут водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автобусную остановку, после чего съехал в кювет.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 3,1 промилле.

В результате ДТП 32-летний и 41-летний пассажиры вышеуказанного автомобиля от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель и два пассажира в возрасте 29 и 30 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время он задержан и допрошен.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку», «Вам надо будет вертеться на всю катушку»

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оршанский район смертельное ДТП
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске на пожаре спасли двух женщин, эвакуировали четырех человек
В Витебске на пожаре сотрудники МЧС спасли двух женщин
037
Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали
Сегодня около 6 часов утра на проспекте Черняховского
0319
В Оршанском районе произошла смертельная авария
Смертельное ДТП произошло в Оршанском районе: 2 человека
0192
С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит
0286
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)