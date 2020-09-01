Водитель, совершивший смертельное ДТП в Оршанском районе, был сильно пьян

Водитель, совершивший ДТП в Оршанском районе, в результате чего погибли два человека, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УСК по Витебской области.

По данным следствия, 27 августа 2020 года 47-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat B3 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Н-3123 «Андреевщина — граница Дубровенского района» по территории Оршанского района. Около 15 часов 30 минут водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автобусную остановку, после чего съехал в кювет.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 3,1 промилле.

В результате ДТП 32-летний и 41-летний пассажиры вышеуказанного автомобиля от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель и два пассажира в возрасте 29 и 30 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время он задержан и допрошен.