Беларусбанк ужесточил условия кредитования физических лиц

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Отдел коммуникаций «Беларусбанка» сообщил об изменении условий кредитования физических лиц.

По неназванным причинам заявки на кредит теперь будут рассматривать дольше: 15 дней вместо 5.

Кроме того, с 1 сентября приостановлен прием заявок на финансирование недвижимости, на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет, на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

Подчеркивается, что условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием по указу №240 пока продолжают действовать.

В последнее время в связи со сложной экономической ситуацией в Беларуси целый ряд банков остановил кредитование физических лиц или ужесточил условия, на которых выдаются кредиты. Банки перестали выдавать кредиты на вторичное жилье.