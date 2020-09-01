В Новополоцке подростки обстреляли автобус из пневматического пистолета

В Новополоцке подростки ради забавы устроили стрельбу из пневматического пистолета, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Днём 31 августа компания подростков отдыхала дома у приятеля. Когда молодые люди узнали, что у одного из гостей есть с собой пневматический пистолет, то решили поразвлечься стрельбой. Подростки вышли на балкон и стали палить без определенной цели. 2 пули попали в окно проезжавшего мимо автобуса. Водитель и пассажиры не пострадали. Выяснилось, что подросток приобрел оружие в интернет-магазине. По факту хулиганской выходки правоохранители проводят проверку.