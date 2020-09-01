Тихановская призвала к единству и выступила против плана Колесниковой-Бабарико

«Наша главная цель – добиться выполнения требований граждан Беларуси и провести новые честные выборы» — написала Светлана Тихановская в своем официальном телеграм-канале «Пул первого».

По ее словам, «главное требование людей – Лукашенко должен уйти со своего поста«.

Она отметила, что кроме того, протестующие требуют: освобождения всех политзаключенных; прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей; проведения новых честных выборов.

Тихановская считает, что Координационный совет создавался для того, чтобы «содействовать мирному транзиту власти и проведению переговоров о выходе из политического кризиса путем проведения новых выборов«.

«Созданный по моей инициативе Координационный совет призван содействовать мирному транзиту власти и проведению переговоров о выходе из политического кризиса путем проведения новых выборов. В Координационный совет вошли авторитетные люди разных профессий, разных политических взглядов. В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии. Членов Координационного совета объединяет главная цель – необходимость вернуть власть народу», — заявила «альтернативный президент», как ее назвал Александр Лукашенко.

Тихановская не согласна с тезисом о том, что выборы были проиграны, а победителем оказался Лукашенко.

«Я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна. Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей», — утверждает Тихановская.

Политик считает, что конституционная реформа не входила в состав требований народа, а это лишь попытка Лукашенко удержаться у власти.

«Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки. Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений. «, — отметила Тихановская

Она призвала «не подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы«.

«Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы», — призвала Светлана Тихановская.

Она убеждена, что нужно услышать голос народа.

По ее мнению, проведение реформ возможно только после проведения честных выборов.

«Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов», — сказала Тихановская.

Альтернативный президент призвала к сохранению единства и созданию широкого общественного движения с участием всех заинтересованных партий и граждан.

«Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны», — заявила Светлана Тихановская.

Напомним, со своим собственным планом выступил штаб Бабарико. Они призвали к созданию еще одной партии и проведению Конституционной реформы, которую иницировал Александр Лукашенко и поддержал Кремль. При этом Россия признает легитимность Лукашенко, не возражает против любых действий беларуских властей, готова оказать силовую поддержку режиму и отрицает любое посредничество стран Запада. Какую конституционную реформу проведут Лукашенко и Путин можно только догадываться.