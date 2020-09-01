Лукашенко: «Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками»

Фото: sb.by
Власть
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Александр Лукашенко заявил, что после ухода в Беларуси начнется резня. Это его беспокоит, сказал политик. Об этом он сказал сегодня в Барановичах.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — заявил Лукашенко.

Он в очередной раз повторил свои слова, что не держится посиневшими пальцами за власть. Его главная задача — защитить то, что создавалось более четверти века. Лукашенко убежден, что ему удалось «поднять страну их руин и пепла».

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», передает слова Лукашенко БелТА.

Следует отметить, что ведущие белорусские экономисты считают, что страна погружается в небывалый экономический кризис из-за текущей экономической политики, направленной на поддержку убыточных промышленных предприятий и колхозов.

Александр Лукашенко по прежнему убежден, что его поддерживают миллионы, однако он почему-то опасается за будущее.

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