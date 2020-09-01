Лавров: «Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет»

Фото: Газета.ру
Власть
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Необходимость в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня отсутствует. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет TUT.by.

Как отметил министр, сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Беларуси, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся «навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь». «Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между Москвой и Минском обязательствами.

По его словам, сегодня Беларусь проживает сложные времена.

«Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — подчеркнул он. — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне».

Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране.

«Александр Лукашенко предложил конституционную реформу, — напомнил министр. — По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан».

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