Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебск, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко примет участие в торжественном открытии средней школы № 47 имени Е.Ф. Ивановского. Он ознакомится с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания учащихся, спортивными площадками.

Затем Премьер-министр посетит ООО «ПО Энергокомплект». Ему доложат о реализации инвестиционного проекта по производству кабельно-проводниковой продукции. Также Роман Головченко ознакомится с деятельностью ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».

ООО «ПО «Энергокомплект» основано в апреле 1992 года, зарегистрировано резидентом СЭЗ «Витебск» в июне 2011 года. Основным направлением его деятельности является производство и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой на сегодняшний день составляет более 20 тыс. марко-размеров. На предприятии принята долгосрочная стратегия развития до 2035 года, в соответствии с которой в течение 15 лет планируется увеличить объемы производства в 2,5 раза. Доля экспорта – более 80% от общего объема реализации продукции.

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» создано в 1987 году и специализируется на разработке и производстве видеомониторов межвидового применения, авиационных дисплеев, электронно-вычислительных машин специального назначения, микродисплейных систем индикации для жестких условий эксплуатации. В ассортименте предприятия – более 100 наименований изделий с диагоналями экрана от 0,6 до 110 дюймов.