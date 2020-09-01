Головченко совершит рабочую поездку в Витебск

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Власть
Опубликовано

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебск, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко примет участие в торжественном открытии средней школы № 47 имени Е.Ф. Ивановского. Он ознакомится с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания учащихся, спортивными площадками.

Затем Премьер-министр посетит ООО «ПО Энергокомплект». Ему доложат о реализации инвестиционного проекта по производству кабельно-проводниковой продукции. Также Роман Головченко ознакомится с деятельностью ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».

ООО «ПО «Энергокомплект» основано в апреле 1992 года, зарегистрировано резидентом СЭЗ «Витебск» в июне 2011 года. Основным направлением его деятельности является производство и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой на сегодняшний день составляет более 20 тыс. марко-размеров. На предприятии принята долгосрочная стратегия развития до 2035 года, в соответствии с которой в течение 15 лет планируется увеличить объемы производства в 2,5 раза. Доля экспорта – более 80% от общего объема реализации продукции.

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» создано в 1987 году и специализируется на разработке и производстве видеомониторов межвидового применения, авиационных дисплеев, электронно-вычислительных машин специального назначения, микродисплейных систем индикации для жестких условий эксплуатации. В ассортименте предприятия – более 100 наименований изделий с диагоналями экрана от 0,6 до 110 дюймов.

Лукашенко: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку», «Вам надо будет вертеться на всю катушку»

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку», «Вам надо будет вертеться на всю катушку»

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко: «Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками»
Александр Лукашенко заявил, что после ухода в Беларуси
074
Лавров: «Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет»
Необходимость в навязчивых посреднических услугах для
064
Браславский РОСК расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату
Браславский районный отдел Следственного комитета расследует
082
Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Он вернулся в Польшу
Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя
084
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)