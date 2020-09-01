Население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек, несмотря на лавину мигрантов из Средней Азии

Власть
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Численность населения России по итогам 2020 года сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.

Согласно документу, выход на положительные темпы возможен только с 2022 года, если ничего не случится, конечно.

По данным исследователей, более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году: тогда население уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Также в правительстве прогнозируют рост уровня бедности в России, то есть доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума, до 13,3% населения (в 2019 году этот показатель составлял 12,3%). Это по официальным данным. В глубинной России едва ли правительство ведет учет доходов населения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью остаётся первостепенной задачей для властей.

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