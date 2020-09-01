Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Он вернулся в Польшу

Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили — без объяснения причин, сообщил пресс-секретарь Белорусской католической церкви отец Юрий Санько, пишет TUT.by.

Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, пересекла белорусскую границу, водитель едет в Минск. Митрополит Кондрусевич вернулся на территорию Польши.

— Мы будем обращаться за разъяснениями в Госпогранкомитет и МВД и ждать возвращения главы Католической церкви Беларуси на родину, — сказал Юрий Санько.

Тадеуш Кондрусевич 31 августа возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Госпогранкомитет отказывается от комментариев.

Католики призывают молиться за Кондрусевича: «У няпросты для ўсіх нас час давайце мабілізуемся ў малітве, а таксама праявім асаблівую салідарнасць і будзем падтрымліваць адзін аднаго ў кожнай сітуацыі, бо мы — адна вялікая сям’я».

Напомним, что ранее Митрополит Тадеуш Кондрусевич жёстко отреагировал на то, что силовики заперли людей в костёле.

Помните историю с Красным костелом, когда все встревожились, что один из самых видных религиозных объектов Минска отойдет государству? На костел взвалили неподъемную сумму налогов: минские власти требовали от верующих 156 тысяч рублей, а те, в свою очередь, отказывались платить и собирали подписи за отмену этого долга.

Давление на католическую церковь не остановилось. Как выяснилось, кто-то самовольно поменял замки в дверях Красного костела, пишет kyky.org.

«Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся другие ключи и кто несет ответственность в этой ситуации за безопасность святыни, не сообщается», — поделился настоятель костела Владислав Завальнюк.

Напомним, Красный костел — наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича.