Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко

Гитанас Науседа отметил, что первым шагом станет публикация списка из 30 персон нон грата, которым наряду с самим Александром Лукашенко будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

31 августа, власти Литвы, Латвии и Эстонии объявят о введении санкций против белорусских чиновников, которых считают причастными к фальсификации выборов президента Беларуси. Об этом заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, пишет rbc.ru.

По словам Науседы, в черный список лиц, которым будет закрыт въезд на территорию трех прибалтийских государств, попадут около 30 человек, в том числе занимающий ныне пост президента Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Reuters. Он также отметил, что список из 30 персон нон грата станет только первым шагом и в дальнейшем может быть расширен.

27 августа правительство Эстонии приняло решение о закрытии границ страны для лиц, причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия к протестующим и нарушению прав человека. Однако список персон нон грата тогда объявлен не был. При этом кабмин Эстонии указывал, что санкции в отношении Беларуси вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.