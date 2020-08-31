В Новополоцке фиксировали повышенное загрязнение воздуха диоксидом серы

Экология
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Данные о двухкратном превышении по предельно допустимой концентрации серы диоксида в воздухе Новополоцка опубликовали на сайте Белгидромета.

В еженедельной сводке Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды говорится с случаях превышения нормативов качества по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе Полоцка и Новополоцка.

Так, в воздухе Полоцка 20 августа в семь часов утра в районе улицы Октябрьская концентрация твердых частиц составляла 1,6 ПДК.

26 августа в воздухе Новополоцка,в районе улицы Молодежная, 49, ночью зафиксировали увеличение уровня загрязнения воздуха серы диоксидом: в три часа ночи концентрация вещества составляла 2,1 ПДК, в 03:20 – 1,5 ПДК.

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