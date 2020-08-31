В Минской области идет реконструкция автодороги М-3 Минск-Витебск

Министерство транспорта рассказало о реконструкции автомагистрали М3 Минск — Витебск.

На данный момент реализуется четвертая очередь реконструкции автодороги М-3 Минск-Витебск (с 56 км – по 64 км), включающая обход городского поселка Плещеницы.

Ожидается, что М-3 станет четырехполосной автомобильной дорогой и будет соответствовать нормативам I-в технической категории. Для создания нового дорожного полотна используется тяжелый бетон (толщиной 24 см). Также будет реконструировано 2 моста через реки Двиноса и Диражня для пропуска водопотока и крупных животных.

Также вдоль автомобильной дороги М-3 будут расположена площадка для отдыха и площадка для торговли, оборудованная специальным навесом для более комфортной реализации торговой деятельности.

В целом по проекту будет модернизировано порядка 80 км дороги.

Начало ремонтных работ на объекте было положено в октябре 2019 года. Завершить их планируется уже в декабре 2020 года.