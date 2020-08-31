В Шумилино появилась новая футбольная площадка

Фото: АБФФ
Спорт
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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и Туровский молочный комбинат продолжают реализовывать масштабный проект «Bonfesto — детям» по улучшению спортивной инфраструктуры в регионах страны, передает БелТА.

В 2020 году вслед за Пружанами, Дубровно, Червенем, Крупками и агрогородком Коханово новое современное поле размером 40х20 м в минувший уик-энд открылось в Шумилино. Заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Михаил Вергеенко, выступая на открытии поля в Шумилино, отметил, что в Витебской области футболу всегда уделялось серьезное внимание. В этом регионе свой путь к вершинам спортивного мастерства начинали Георгий Кондратьев, Сергей Корниленко, Виталий Родионов и другие известные белорусские футболисты. Он также подчеркнул, что развитие инфраструктуры для детско-юношеских команд является одним из главных приоритетов в деятельности футбольной федерации.

За время акции открыли 67 таких площадок, а в целом планируется оборудовать 128. Цель проекта — до 2022 года построить в каждом районе страны по современной футбольной площадке, что позволит мальчишкам и девчонкам в самых отдаленных уголках Беларуси приобщиться к футболу.

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спортивная площадка Шумилино
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