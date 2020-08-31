В Витебске аукцион по продаже мастерских стал рекордным

Аукцион по продаже здания мастерских за 1 базовую величину, стал рекордным по количеству участников. В аукционе по продаже здания мастерских приняли участие 13 потенциальных покупателей.

В ходе торгов цена увеличилась более чем в 1,4 тыс. раз, и на 63-м шаге аукциона здание было продано за Br39 тыс. обществу с ограниченной ответственностью из Витебска. Новый собственник планирует сделать реконструкцию объекта и создать бизнес-центр.

Мастерские «Полигон» общей площадью 346 кв. м ранее принадлежали Витебскому государственному политехническому лицею. Помещения не использовались в учебно-производственной деятельности еще с конца 90-х годов, в связи с этим было принято решение о вовлечении объекта в хозяйственный оборот путем его продажи на аукционе.

Наибольший спрос у покупателей вызывают объекты, предлагаемые за 1 базовую величину. Из 77 объектов, проданных на аукционах в этом году, 38 предлагались за 1 базовую. Государственный бюджет в результате этих аукционов был пополнен суммой более Br1,8 млн.