КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам ветхого жилья

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-62-91 и 37-61-89.

В ведомстве отметили, что проведенные ранее контрольные мероприятия свидетельствовали о непринятии отдельными райисполкомами региона должных мер по неукоснительному выполнению требований указа «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности». В частности, в области отсутствовали достоверные сведения о фактических результатах проводимой работы по реализации данного указа. Не были приняты должные меры по выявлению всех пустующих домов, расположенных в сельской местности. В отношении выявленных не принимались установленные действия по их дальнейшему использованию или сносу. Также допускались факты неэффективного использования земельных участков, освободившихся после сноса таких строений.

В этой связи КГК Витебской области внес местным органам власти соответствующие предложения по исправлению сложившейся ситуации. В Комитет республики были направлены предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего данные вопросы.

Для совершенствования порядка учета и отчуждения пустующих и ветхих домов в 2018 году был издан указ «О пустующих и ветхих домах», который в отличие от ранее действующего распространяется не только на сельские населенные пункты, но и на города областного подчинения.