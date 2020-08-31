После обращения в Следственный комитет национальный флаг был возвращен владелице

Фото: autoparus.by
Витебск
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В Витебске вернули владелице бело-красно-белый флаг, после ее заявления в Следственный комитет.

Напомним, что бело-красно-белый флаг был вывешен 17 июля. Позже флаг сфотографировал крреспондент местной газеты. А 4 августа,подогнав строительную люльку, неустановленные лица сняли бело-красно-белый флаг  и увезли в неизвестном направлении.

Сразу кто и почему снял полотнище, выяснить не удалось. И хозяйка вынуждена была написать заявление о пропаже личного имущества в Следственный комитет.

Спустя некоторое время полотнище было найдено и возвращено владелице.

При этом, состава преступления в действиях лиц, самовольно снявших и забравших имущество жительницы Витебска, следователи не нашли.

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