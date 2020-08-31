У «Комсомольской правды» в Беларуси новый главред — прибыл из Москвы

У беларуской версии «Комсомольской правды» новый главный редактор — Марина Бунакова. Она родом из Хабаровска. Бунакова работала в основном офисе российской «Комсомолки» в Москве. 31 августа ее назначили главным редактором «КП в Беларуси» — ради укрепления редакции и вывода предприятия из кризиса.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил беларуской редакцией десять лет, понижен в должности. Он стал первым замом главного редактора издания.