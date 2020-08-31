Витебчанин Илья Шкурин отказался приезжать на родину из-за Лукашенко

Фото: sportrbc.ru
Витебск
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Форвард сборной Белоруссии и московского ЦСКА Илья Шкурин в резкой форме уведомил федерацию о своем отношении к политическим процессам в стране.

Форвард ЦСКА Илья Шкурин отправил письмо в Белорусскую федерацию футбола (БФФ), в котором уведомил о нежелании выступать за сборную родной страны при нынешнем политическом режиме. Об этом сообщил глава БФФ Владимир Базанов, пишет sportrbc.ru.

Как рассказал глава АБФФ, игрок прислал в федерацию письмо на белорусском языке, в котором не только отказался выступать за команду, но и приезжать в страну при действующем президенте страны Александре Лукашенко.

В середине августа Шкурин заявил, что отказался выступать за национальную команду. «Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко», — написал тогда Шкурин.

В сентябре сборной Беларуси предстоит провести два матча в Лиге наций. 4 сентября команда сыграет дома с Албанией, а 7 сентября — на выезде с Казахстаном. От участия в этих матчах Шкурин уже отказался.

20-летний Шкурин впервые был вызван в национальную команду в марте. За сборную Беларуси он пока не провел ни одного матча.

Шкурин стал футболистом ЦСКА в январе. Он является воспитанником «Витебска». В чемпионате Беларуси он дебютировал в июле 2017 года. Сезон 2019 года форвард провел в минском клубе «Энергетик-БГУ». С 19 забитыми голами Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

В Беларуси продолжаются массовые протесты, которые начались 9 августа, когда состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, получил 80,1% голосов. В штабе главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской с объявленными ЦИК результатами не согласились, заявив о массовых фальсификациях в ходе подсчета бюллетеней.

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