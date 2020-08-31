Генштаб: войска НАТО наращивают силы у границ Беларуси

Фото: sputnik.by
Армия
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Соседние с Беларусью страны на западе усиливают присутствие войск НАТО и разведывательную деятельность, заявил в эфире ОНТ начальник главного управления Генштаба Вооруженных Сил Руслан Косыгин.

В нынешнем году на территории Европы вдоль западной границы России и Беларуси НАТО планирует провести масштабные учения, пишет sputnik.by.

«Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций «Атлантическая решимость» усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция. На постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — подсчитал Косыгин.

Он также отметил, что помимо увеличения численности войск, усилена разведывательная деятельность против Беларуси.

При этом в НАТО опровергают заявления Минска о наращивании сил альянса у белорусских границ и уверяют, что все расположенные на сопредельной территории войска направлены исключительно на оборону. В свою очередь ВС Беларуси продолжают приводить в боевую готовность свои соединения и части, а также проводить учения на гродненском направлении.

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