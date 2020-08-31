В Витебске Богушевский спиртзавод на 104% выполнил план по приему зерна под госзаказ

Расположенное в агрогородке Яново Сенненского района ОСП «Богушевский спиртзавод» ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» на 104% выполнило план по приему зерна под госзаказ, пишут Витебские Вести.

По словам директора предприятия Виктора Гречихо, прием урожая был начат 26 июля, и за неполный месяц закрыт необходимый объем. План выполнен за счет хозяйств Витебщины. В целом заготовлено 15,6 тыс. т ржи и тритикале. Впрочем, для годового обеспечения производственных мощностей нужно еще 3-4 тыс. т, но это не проблема – предложений хватает. Около пяти лет назад Богушевский спиртзавод возвел зерносушильный комплекс с емкостями для хранения зерна. До этого пользовались услугами сторонних организаций. Теперь ежегодная экономия составляет около 400 тыс. руб., которые раньше накладывались на себестоимость конечной продукции. В планах строительство еще одной емкости для хранения сырья на 3-4 тыс. т.

В нынешнем году на предприятии открыт новый цех. Первоначально он должен был производить стеклоочиститель. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией возникла острая необходимость в дезинфицирующих средствах. Оборудование было срочно перепрофилировано, и цех начал работу на месяц раньше запланированного. К слову, за это время было произведено более 90 т дезинфицирующего средства.

Буквально на днях на Богушевском спиртзаводе начата настройка линии дистилляторов для производства виски. Местным специалистам помогают ученые Воронежского технологического университета, с которым предприятие сотрудничает более двадцати лет. Востребованная продукция будет выдерживаться в дубовых бочках.

В первом полугодии 2020-го на Богушевском спиртзаводе произведено 383 тыс. дал спирта, более трети экспортировано на сумму свыше 940 тыс. долларов. В числе покупателей продукции из агрогородка Яново Эстония, Финляндия, Польша, Туркмения, Грузия.