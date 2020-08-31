Лукашенко: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку», «Вам надо будет вертеться на всю катушку»

Во время рабочей поездки в Оршу Александр Лукашенко заявил, что город и район являются убыточным и живут за счет государства.

«Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства», — сказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что больше не будет нести Оршу на плечах, жителям придется «вертеться на всю катушку», передает БелТА.

«Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку», — заявил Лукашенко собравшимся.

По его словам, «Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района«.

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