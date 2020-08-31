Новополочанин Даниил Афанасьев завоевал золото первенства Беларуси по боксу среди юниоров

С победой вернулся из Гродно Даниил Афанасьев. 15-летний новополочанин завоевал золото первенства Беларуси по боксу среди юниоров, в котором приняли участие более 100 спортсменов со всех регионов страны. Рассказываем, что помогло бойцу добиться желаемого результата и в чем заслуга его первого тренера.

В спорте Даниил Афанасьев с детства. Начал с легкой атлетики, которой занимался 3 года. Попробовать себя на ринге решил после знакомства с боксером Максимом Харламовым, неоднократным призером чемпионатов и Кубка Беларуси. Тренер-преподаватель СДЮШОР №2 Новополоцка пришел в школу, где учился Даниил, чтобы рассказать о новом наборе на отделение бокса. Тренировки стали проверкой на выносливость и самодисциплину. Но очевидный прогресс молодого бойца и успехи на соревнованиях мотивировали работать на полную выкладку, оставив другие внешкольные занятия.

С тех пор, как Даниил Афанасьев пришел в бокс, прошло 4 года. За это время воспитанник Максима Харламова трижды завоевывал титул чемпиона Беларуси в разных весовых категориях. В прошлом году на чемпионате Европы среди школьников (U-14) Даниил стал бронзовым призером. Теперь он учащийся Могилевского государственного училища олимпийского резерва, передают «Витебские Вести».

Пандемия внесла коррективы в календарь соревнований. Первенство Беларуси по боксу, которое должно было состояться весной, неоднократно переносили из-за COVID-19. Вместо летнего отдыха Даниил Афанасьев окунулся в интенсивный тренировочный процесс. Подготовка к поединкам проходила без малого два месяца в детском спортивно-оздоровительном лагере «Лыжник» (структурное подразделение СДЮШОР №2 Новополоцка). Под руководством Максима Харламова спортсмен в первую очередь работал над развитием силы и выносливости. На второй смене в лагере вместе с другими ребятами отрабатывал технику и комбинации.

– Максим Михайлович умеет удивить нестандартным подходом к тренировкам, – делится Даниил Афанасьев. – В них всегда что-то драйвовое, новое, необычное. И обязательно – музыка.

По итогам первенства Беларуси, которое состоялось в Гродно с 17 по 22 августа, Даниил принес команде Витебской области золотую медаль. На победу в весовой категории 66 кг претендовали 9 боксеров. В лидеры новополочанин вышел, одолев на ринге представителя Брестской области Владислава Голуба, гродненца Ярослава Шамко и напарника по команде Егора Князева.

В копилку Витебщины молодые боксеры принесли 13 наград: три золотые медали, две серебряные и восемь бронзовых.

По словам Максима Харламова, в победе всегда есть доля удачи. Но чтобы она улыбнулась, нужно здорово потрудиться над собой, раскрыть потенциал, закалиться и физически, и морально. Ведь есть риск уступить сопернику, поддавшись эмоциям. Поэтому перед ответственными поединками тренер настраивает воспитанников только на позитив, чтобы и на ринге, и в жизни они могли побеждать волнение и держать удар перед любыми обстоятельствами.