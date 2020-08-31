В Витебской области закрыто более 500 мини-полигонов ТБО с 2010 года

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В Витебской области с 2010 года закрыто и рекультивировано более 500 мини-полигонов твердых коммунальных отходов (ТБО), не в полной мере отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

Для улучшения ситуации в этой сфере в регионе было построено и введено в эксплуатацию 4 новых полигона твердых коммунальных отходов (ТКО): в городском поселке Богушевск (2013 год), Глубоком (2014), Чашниках (2014) и Лепеле (2016). В Новополоцке с этой целью в 2010 году введено в эксплуатацию производственное коммунальное унитарное предприятие «Биомехзавод бытовых вторресурсов». Предприятие осуществляет сбор и вывоз коммунальных отходов в Полоцком районе и Новоплоцке, сортировку отходов, сбор вторичных материальных ресурсов, использование полимерных отходов. Также на нем налажено производство песчано-полимерных изделий, ПЭТ-флексы.

В Витебске в 2020 году построен мусоросортировочный завод, предназначенный для приема и полуавтоматической сортировки смешанных ТКО Витебска производительностью 100 тыс. т/год.

В целом доля использования отходов производства увеличилась в регионе по сравнению с 2010 годом с 63% до 85,3%. В республиканском реестре объектов по использованию отходов в настоящее время зарегистрировано более 100 предприятий области. В качестве топлива широко используются древесные отходы, льнокостра, на 10 предприятиях осуществляется использование полимерных отходов, налажена переработка строительных отходов.

В Витебской области уделяется серьезное внимание реализации заданий республиканского и областного планов мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, подчеркнули в комитете. Значительные объемы работ по данному направлению ежегодно выполняются при подготовке городов к проведению фестивалей-ярмарок тружеников села «Дажынкi». Как результат, неоднократно по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенные пункты Витебской области отмечались призовыми местами.

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