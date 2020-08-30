В Полоцке появился еще один памятник воинам российской императорской армии

Памятник воинам российской императорской армии, принимавшим участие в боях под Полоцком в 1812 году, появился в урочище Пески.

На памятнике есть Георгиевский крест, медаль «Всевидящее Око Господне», а под медалью надпись — «Героям за Веру и Отечество жизнь положившим в сражении при Полоцке 5-6 Августа и 6-8 Октября 1812 года». Памятник украшен рельефным мечом, пронзающим лавровый венок, под мечом — ленты с растительным орнаментом.

Недалеко от этого памятника находится братская могила солдат корпуса П.Х. Витгенштейна. В 1812 году под Полоцком произошло два сражения. Первое — в период отступления русской армии. 5(17) — 6(18) августа был бой между 1-м пехотным корпусом русской армии под командованием генерала П.Х. Витгенштейна и французскими корпусами маршала Удино и генерала Сен-Сира, пишет gorod214.by.

Второе сражение под Полоцком произошло 6(18) — 8(20) октября. В нём опять участвовал корпус Витгенштейна, сражавшийся против Сен-Сира.

Памятник находится на территории мемориала «Урочище Пески», открытие которого состоялось в июне.

В 1812 году белорусские земли находились в составе Российской империи всего 17 лет. До 1795 года белорусские земли входили в состав белорусско-польского государства Речи Посполитой, которое перестало существовать после захвата территорий страны Россией, Автро-Венгрией и Пруссией. К слову, в 20 веке все три империи распались. Едва ли белорусы-современники войны 1812 года могли считать Российскую империю своей родиной, ведь они помнили три раздела своей страны, а многие сражались за независимость своей родины против России, участвовали в восстании 1794 года под предводителем Тадеуша Костюшко, многие эпизоды которого проходили на Полоцкой земле. Но памятников Тадеушу Костюшко, Якубу Ясинскому, Михаилу Огинскому и другим героям войны за независимость нашей страны от Российской империи не возводят сегодня на полоччине. Не возведут и памятника полоцкому князю Рогволоду и другим историческим личностям и Беларуси.