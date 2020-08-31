Объединяющий протест. Воскресная акция в Витебске

Традиционно в 14:00 центр Витебска был наполнен бело-крассно-белой символикой и доброжелательными людьми.

Изначальный формат акции — «женский протест». Многие пришли семьями и марш получился скорее семейный, чем женский.

Стартовали у ЗАГСа на Ленина. Прошли до перехода вниз и возле Пирамиды устроили традиционный митинг.

Поднялись по Ленина, развернулись и колонной прошлись по проспекту Фрунзе, улице Смоленской, Московскому проспекту и проспекту Строителей, а далее на Черняховку…

Как обычно, люди присоединялись по ходу движения. Сказать точное количество участвующих в акции невозможно. Примерно в марше участвовало около 1000 человек.

Много было авторских плакатов, оригинальных лозунгов и аксессуаров.

Вспомнили и про день рождения Лукашенко. В 66 лет избрание на 6 срок — символично.

По общему мнению собравшихся — это плохой знак. Пожелание «самоназначенному» свободы от нас, а нам от него — самое популярное в этом сезоне.

Самым оригинальным предметом был выполненный в цветах национального флага трехглавый войлочный дракон художницы Светланы Барановской.

По её мнению, народ Беларуси победит злого дракона, но сам им не станет.

Милиция вела себя корректно. Были наблюдающие не в форменной одежде.

Интересно, что люди каждое воскресенье, приходящие на площадь, уже узнают друг друга и из незнакомцев становятся единым обществом.

Это самый главный процесс. Разобщенный народ собирается и постепенно превращается в нацию.

Нас объединяет не флаг и не мова! Фундаментом общества является свобода каждого.

Виктор Дмитриевич Бабарико ещё в июне сказал, что беларусы стали прежними. Это главное. Не разрушение и революция приводит к успеху. Эволюция и личная свобода — кирпичик в надежном фундаменте процветающей Родины.