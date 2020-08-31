Завод в Миорах стал партнером команды Formula 1

Металлопрокатный завод в Миорах, который только ввели в эксплуатацию, вступил в партнерские отношения с McLaren Racing, легендарной командой Formula 1.

Следует отметить, что такое партнерство — очень дорогое удовольствие. Партнерство заявлено как долгосрочное, инновационное и взаимовыгодное. Его цель — сделать молодой белорусский бренд известным в мире.

Логотип Miory Steel появится на носу MCL35 и рукавах экипажей McLaren, начиная с Гран-при Бельгии, пишет Еврорадио.

Напомним, что завод белой жести в Миорах стал демонстрацией низкого уровня обслуживания иностранных инвесторов со стороны государства. Строительство обошлось иностранному инвестору в 400 млн евро вместо 200, о которых шла речь изначально. Проект реализовывался в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271, которую курировал Государственный комитет по науке и технологиям. Завод планировалось завершить еще в 2016 году, однако запуск произошел почти на 5 лет позже намеченного срока.

В твиттере британцев предостерегают от сотрудничества с режимом Лукашенко. Миорские бизнесмены оправдываются: они говорят, мол, мы частное предприятие, не имеем никакого отношения к госбюджету.

Напомним, что вчера в Миорах люди вышли на Марш мира и независимости.